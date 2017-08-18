Игроки "Динамо" (U-19) не приехали в Мариуполь на матч чемпионата Украины

Юношеская команда киевского «Динамо» не поехала на матч 3-го тура чемпионата Украины (U-19) против «Мариуполя», сообщает 1927.kiev.ua.

Поединок должен был состояться сегодня, 18 августа, на мариупольском стадионе «Западный».

Читайте такжеПавелко хочет привлечь ОБСЕ, чтобы матч "Мариуполь"-"Динамо" состоялся в прифронтовом городе – СМИТеперь, согласно регламенту соревнований, за неявку на игру «Динамо» U-19 ожидает наказание в виде технического поражения.

Как сообщал УНИАН, ФК "Динамо" (Киев) последовательно отстаивает свою позицию относительно нежелания ехать в прифронтовой город на матчи чемпионата Украины по футболу.

Накануне профильный Комитет Федерации футбола Украины принял решение о проведении матча УПЛ "Мариуполь" - "Динамо" 27 августа в Мариуполе на местном стадионе.