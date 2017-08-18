"Динамо" оставляет за собой право оспорить решение ФФУ о проведении матча УПЛ в Мариуполе

Футбольный клуб «Динамо» Киев опубликовал официальное заявление касательно потсановления Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Федерации футбола Украины, в котором было указано, что матч УПЛ "Мариуполь" - "Динамо" 27 августа состоится на стадионе в Мариуполе, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

"Мы считаем, что своим решением члены соответствующего комитета ФФУ, включая его главу Геннадия Прокоповича, а также президента ФФУ Андрея Павелко перебрали на себя всю полноту персональной ответственности за проведение матчей чемпионата, первенств всех возрастных категорий и Кубка Украины в Мариуполе.

Читайте такжеПавелко хочет привлечь ОБСЕ, чтобы матч "Мариуполь"-"Динамо" прошел в прифронтовом городе – СМИМы сожалеем, что Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ счел возможным собраться для выработки, рассмотрения и утверждения столь важного решения уже после старта соревнований, а не до их начала. Причем вынудили федерацию к обнародованию своей официальной позиции в этом резонансном вопросе – лишь активная реакция СМИ и футбольной общественности.

После детального ознакомления с документально оформленным решением Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ мы оставляем за собой право оспорить его в предусмотренных футбольным регламентом апелляционных инстанциях – в том случае, если ФК «Динамо» сочтет недостаточными аргументы, которыми руководствовался комитет, принимая данное решение", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, постановление было принято накануне, в четверг, 17 августа.