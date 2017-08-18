В Харькове полиция готовятся к матчу Украина-Турция: упражнялась в усмирении фанатов (видео)
11:15, 18 августа 2017Футбол
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Футбольный матч Украина-Турция состоится 2-го сентября в Харькове. Начало в 21:45.
Роль футбольных фанов исполнили курсанты университета МВД / скриншот
В Харькове накануне футбольного матча Украины и Турции провели учения оперативных служб.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Полиция встречала болельщиков, сопровождала колонны болельщиков, гасила авто рядом со стадионом и даже вывозила пострадавших на вертолете.
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Больше всего упражнялись в действиях во время беспорядков и столкновений между болельщиками. Роль футбольных фанов исполнили курсанты университета МВД. Фанатскую символику они заменили пиратскими флагами, буянили и пытались вырваться на футбольное поле.
Матч Украина-Турция состоится 2-го сентября в Харькове. Начало в 21:45.
В Харькове накануне футбольного матча Украины и Турции провели учения оперативных служб
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