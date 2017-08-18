Тренер "Маритиму" Рамуш: Оставили хорошее впечатление в матче с "Динамо"

Главный тренер португальского "Маритиму" Даниэл Рамуш оценил игру команды в матче против "Динамо" (0:0) в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы, сообщает SportArena.

Португальцы оставили свои ворота сухими перед ответным поединком против киевлян. Хотя "Маритиму" не удалось забить вчера, главный тренер португальской команды доволен игрой подопечных.

Читайте такжеТренер "Динамо" Хацкевич после матча с "Маритиму": Мы имели преимущество как во владении мячом, так и территориальное«Разумеется, когда вы играете против такой команды, как Динамо, вполне естественно, что в некоторых эпизодах будете уступать сопернику. Но думаю, что в этой игре оставили после себя хорошее впечатление. Превозшли самих себя в нашем стремлении хорошо сыграть, верили, что удастся достойно выступить, и в этом нам активно помогали болельщики», — цитирует слова Даниэла Рамуша португальское издание A Bola.

«Никогда не сдаемся и не отдаем заранее победу сопернику. Всегда были командой, которая нацелена на ворота соперника. Не всегда у нас получалось атаковать как следует, но пытались противостоять сопернику и использовать те возможности, которые нам были предоставлены», - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, игра в Фуншале завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч между "Динамо" и "Маритиму" состоится 24 августа в Киеве.