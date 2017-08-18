Тренер "Динамо" Хацкевич после матча с "Маритиму": Мы имели преимущество как во владении мячом, так и территориальное

После завершения игры раунда плей-офф квалификации Лиги Євопи в Фуншале состоялась традиционная пресс-конференция главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

- Прежде всего, не удалось забить гол. Мы имели преимущество, как во владении мячом, так и территориальное преимущество. На чужой половине поля достаточно неплохо прессинговали и активно вступали в отбор.

Также не хватало завершающего паса. Кроме того, в перерыве мы указали ребятам на то, что надо чаще завершать атаки ударами по воротам. Это все потому, что они хотели все красиво сделать и имели хорошие моменты для ударов, но все же искали еще одну ненужную передачу в тех моментах, когда надо было бить по воротам - начал Хацкевич.

Читайте такжеТренер "Динамо" Хацкевич: "Маритиму" играет не грубо, а жесткоНа вопрос, были ли сегодня какие-то неожиданности со стороны соперника, Хацкевич отметил: "Мы ожидали более активного начала от соперников, но они с первых минут отдали инициативу. Хотя возможно в этом и заслуга нашей команды, поскольку мы договорились, что должны активно играть с самого начала. В своих первых двух домашних матчах сезона «Маритиму» больше играл на атаку, так не закрывался. Но в этом заслуга наших ребят, которые больше владели мячом и при первой возможности накрывали соперника".

Размышляя о газоне стадиона, Хацкевич отметил: "Ребята и вчера во время тренировки, и сегодня на разминке подбирали шипы. Поле было достаточно тяжелым. Но я видел и обратное, когда игроки «Маритиму» тоже неуверенно чувствовали себя в некоторых эпизодах из-за состояния поля".

А говоря о подготовке к следующему матчу, тренер отметил: "После возвращения в Киев команда сразу заезжает на базу, будет восстановление. А в субботу на базе будем готовиться к игре против «Стали», которая состоится в воскресенье".

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" и "Маритиму" сыграли вничью в португальском Фуншале - 0:0. Ответный матч состоится 24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский".