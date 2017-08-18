Сергей Ребров добыл первую победу вместе с "Аль-Ахли" и сразу - с разгромным счетом

Украинский специалист, экс-наставник "Динамо" Сергей Ребров добыл свою первую победу в официальном матче на посту главного тренера клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Клуб из Джидды во втором туре чемпионата страны разгромил «Аль-Фатех» со счетом 4:0. Голы на счету Аль-Сома, Аль-Досари, Фетфацидиса, Маджраши, сообщает Трибуна.

Свой следующий матч «Аль-Ахли» проведет 22 августа против «Персеполиса» в Лиге чемпионов Азии.

Отметим, что неделю назад в своем стартовом матче, поединке 1-го тура чемпионата "Аль-Ахли" Сергея Реброва проиграл "Аль-Иттифаку" (1:2).