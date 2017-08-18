"Аякс" и "Фенербахче" неожиданно потерпели поражения в первых матчах плей-офф раунда Лиги Европы (все результаты)
"Аякс" проиграл в родных стенах "Русенборгу", а "Фенербахче" вынужден будет через неделю отыгрываться после поражения в Македонии.
В четверг состоялись первые поединки плей-офф раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на выезде соответственно против португальского "Маритиму" и белоруского БАТЭ. Ответные поединки состоятся через неделю на полях украинских команд.
В остальных матчах четверга отметим неожиданные результаты в матчах с участием голландского "Аякса" и турецкого "Фенербахче".
Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи
БАТЭ - "Александрия" - 1:1
"Маритиму" - "Динамо" - 0:0
"Динамо" (Загреб) - "Шкендербеу" - 1:1
"Вардар" - "Фенербахче" - 2:0
"Виктория" (Плзень) - АЕК (Ларнака) - 3:1
"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3
"Домжале" - "Марсель" - 1:1
"Брюгге" - АЕК - 0:0
"Милан" - Шкендия 79" - 6:0
"Легия" - "Шериф" - 1:1
"Эвертон" - "Хайдук" - 2:0
"Аполлон" - "Мидтьюлланд" - 3:2
"Хафнарфьордур" - "Брага" - 1:2
ПАОК - "Эстерсунд" - 3:1
"Лудогорец" - "Судува" - 2:0
"Альтах" - "Маккаби" (Тель-Авив) - 0:1
"Осиек" - "Аустрия" - 1:2
"Виторул" - "Ред Булл" - 1:3
"Аякс" - "Русенборг" - 0:1
"Партизан" - "Видеотон" - 0:0