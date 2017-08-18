"Аякс" и "Фенербахче" неожиданно потерпели поражения в первых матчах плей-офф раунда Лиги Европы (все результаты)

В четверг состоялись первые поединки плей-офф раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью на выезде соответственно против португальского "Маритиму" и белоруского БАТЭ. Ответные поединки состоятся через неделю на полях украинских команд.

В остальных матчах четверга отметим неожиданные результаты в матчах с участием голландского "Аякса" и турецкого "Фенербахче".

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи

БАТЭ - "Александрия" - 1:1

"Маритиму" - "Динамо" - 0:0

"Динамо" (Загреб) - "Шкендербеу" - 1:1

"Вардар" - "Фенербахче" - 2:0

"Виктория" (Плзень) - АЕК (Ларнака) - 3:1

"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3

"Домжале" - "Марсель" - 1:1

"Брюгге" - АЕК - 0:0

"Милан" - Шкендия 79" - 6:0

"Легия" - "Шериф" - 1:1

"Эвертон" - "Хайдук" - 2:0

"Аполлон" - "Мидтьюлланд" - 3:2

"Хафнарфьордур" - "Брага" - 1:2

ПАОК - "Эстерсунд" - 3:1

"Лудогорец" - "Судува" - 2:0

"Альтах" - "Маккаби" (Тель-Авив) - 0:1

"Осиек" - "Аустрия" - 1:2

"Виторул" - "Ред Булл" - 1:3

"Аякс" - "Русенборг" - 0:1

"Партизан" - "Видеотон" - 0:0