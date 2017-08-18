"Динамо" и португальский "Маритиму" не забили голов в первом матче плей-офф Лиги Европы

В португальском Фуншале (остров Мадейра) состоялся первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы, в котором местный "Маритиму" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась вничью 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел почти без моментов, зато во второй половине игры обе команды имели реальные шансы забить. Ворота гостей несколько раз спасал Максим Коваль, в то время как Мбокани также не использовал шанс стать героем.

Последние минуты команды доигрывали в неравных составах: на 89-й минуте за второе предупреждение был удален Евгений Хачериди. Защитник не сможет сыграть в ответном поединке, который состоится в Киеве 24 августа.

Ничья оставляет практически равные шансы "Динамо" и "Маритиму" на выход в групповой раунд.