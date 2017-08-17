"Александрия" сыграла в результативную ничью на выезде с белорусским БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

Гол Евгения Банады принес "Александрии" ничью / football.ua

Украинский участник Лиги Европы "Александрия" провела первый поединок плей-офф раунда за выход в групповой раунд турнира.

Подопечные Владимира Шарана сыграли вничью в гостях с белорусским БАТЭ - 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Оба гола были забиты в первом тайме. Белорусы забили первыми уже на 8-й минуте. Контратаку хозяев завершил Иванич.

Однако уже на 20-й минуте александрийцы забили важнейший мяч на выезде. Навес во вратарскую замкнул Банада, оставленный центральными защитниками БАТЭ без присмотра.

Если первый тайм был равный, то после перерыва больше атаковал БАТЭ. Самый реальный шанс отличиться и стать автором дубля был у Иванича, но его удар на 90-й минуте пришелся в перекладину.

Украинская команда после ничьей в гостях имеет хорошие шансы впервые в своей истории выйти в групповой раунд Лиги Европы.