ФИФА обнародовала список претендентов на звание лучшего игрока и тренера года

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) опубликовала список претендентов на награды лучшему тренеру и футболисту года, сообщается на официальном сайте FIFA.

В списке значатся имена 12 тренеров и 24 игроков.

Список футболистов выглядит следующим образом: Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович (свободный агент, предыдущий клуб «Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Марсело («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона»), Артуро Видаль («Бавария»).

Читайте такжеУЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезонаСреди претендентов на приз лучшему тренеру значатся: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Бавария»), Антонио Конте («Челси»), Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити), Леонарду Жардим («Монако»), Йоахим Лев (сборная Германии) Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Диего Симеоне («Атлетико»), Тите (сборная Бразилии), Зинедин Зидан («Реал»).

Голосование с участием тренеров национальных сборных, капитанов национальных команд, представителей СМИ и болельщиков пройдет с 21 августа по 7 сентября.

Окончательные списки, в которых будут по три претендента, огласят середине сентября. Лауреаты станут известны во время специальной торжественной церемонии, которая пройдет в Лондоне 23 октября.