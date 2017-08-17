"Динамо" впервые за 15 лет продало украинского игрока в западноевропейский клуб

Трансфер форварда Романа Яремчука в «Гент» стал первым полноценным трансфером украинца из «Динамо» в западноевропейский клуб с 2002 года.

Об этом пишет Трибуна.

Читайте такжеФорвард "Динамо" Яремчук стал игроком бельгийского "Гента"В 2002 году из «Динамо» в «Брюгге» перешел Сергей Серебренников.

Последний раз киевский клуб продал украинца в иностранный клуб 7,5 лет назад, в январе 2010 года. Тогда Александр Алиев перешел в «Локомотив» за 8 млн евро.