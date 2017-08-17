"Динамо" впервые за 15 лет продало украинского игрока в западноевропейский клуб

18:02, 17 августа 2017
Футбол
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До трансфера Романа Яремчука в "Гент" последней продажей был уход Сергея Серебренникова в "Брюгге" в 2002-м.

Роман Яремчук вчера был представлен в качестве игрока бельгийского

Трансфер форварда Романа Яремчука в «Гент» стал первым полноценным трансфером украинца из «Динамо» в западноевропейский клуб с 2002 года.

Об этом пишет Трибуна.

Читайте такжеФорвард "Динамо" Яремчук стал игроком бельгийского "Гента"В 2002 году из «Динамо» в «Брюгге» перешел Сергей Серебренников. 

Последний раз киевский клуб продал украинца в иностранный клуб 7,5 лет назад, в январе 2010 года. Тогда Александр Алиев перешел в «Локомотив» за 8 млн евро. 

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Теги: #Роман Яремчук футболист#Динамо трансферы