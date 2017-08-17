"Карпаты" подписали соглашение с полузащитником "Волыни" Мемешевым

Львовские «Карпаты» заключили соглашение с атакующим полузащитником Редваном Мемешевым. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на 1 год.

Последние 4 года клубом Мемешева была луцкая «Волынь», за которую он провел 92 матча и забил 6 голов. Мемешев будет играть за львовян под 19-м номером, сообщает официальный сайт "Карпат".

Читайте такжеЭкс-игрок "Днепра" и немецкого "Дармштадта" Федецкий вернулся в "Карпаты" Свою профессиональную карьеру Редван начал в родном Крыму, где отыграл полсотни матчей за «Крымтеплицу» из Молодежного.

В активе Мемешева есть также 10 матчей за молодежную сборную Украины и 1 гол.

Мемешев стал очередным новичком "зелено-белых" в летнее межсезонье. Напомним, в начале августа в ряды львовского клуба вернулся защитник сборной Украины Артем Федецкий.