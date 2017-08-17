20-летняя звезда "Боруссии" устроил бойкот и сбежал из клуба, требуя перехода в "Барселону"

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле сбежал из клуба ради перехода в «Барселону». Об этом сообщает Bild.

Футболист в данный момент находится во Франции. Дембеле поставил «Боруссии» ультиматум: он останется в стране, пока не будет решен вопрос о его трансфере в испанскую команду.

Читайте такжеПокупка 20-летнего Дембеле может обойтись "Барселоне" в 150 миллионов евро20-летний француз рассматривается руководством «Барселоны» в качестве замены Неймару, который 3 августа перешел в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро. Сообщалось, что каталонцы договорились с «Боруссией» о его трансфере за 80 миллионов евро. Из-за желания покинуть дортмундцев Дембеле отказывался выходить на тренировки вместе с командой.

Дембеле присоединился к «Боруссии» летом 2016 года, перейдя из французского «Ренна». В сезоне-2016/2017 на его счету 49 матчей, в которых он отметился 10 голами и 21 результативной передачей.