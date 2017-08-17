Накануне матча "Маритиму" - "Динамо" - FootballHub (видео)

Станет ли преградой для "Динамо" газон арены "Маритиму" в Фуншале? Как настраивается на поединок с португальцами Домагой Вида? Восстановился ли после травмы Хачериди?

Все последние новости из стана киевского "Динамо" накануне матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.