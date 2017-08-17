Спортивный директор "Маритиму": Игроки "Динамо" стоят в пять раз больше, чем наши

Перед матчем «Маритиму» — «Динамо» корреспондент Sport.ua пообщался со спортивным директором португальского клуба Жорже Фрейташем где функционер рассказал о том, что представляет из себя «Маритиму» на данный момент, раскрыл секрет успеха португальских клубов на трансферном рынке, а также поделился своим мнением о киевском «Динамо».

— В Португалии «Маритиму» известен как солидный мультиспортивный бренд. Подчеркиваю, именно, как мультиспортивный. Помимо футбольной, у нас есть футзальная, гандбольная, баскетбольные команды. Но самых больших успехов добились наши волейболисты, - отмечает Фрейташ.

На вопрос, за счет чего живет футбольный «Маритиму» и как зарабатывает деньги, спортивный директор отвечает: "Наш основной доход – трансферы. Мы зарабатываем на продажах наших игроков. «Маритиму» не ПСЖ и не «Манчестер Сити». У нас нет возможности брать звезд или готовых футболистов. Стратегия нашего клуба старается ничем не отличаться от наших лидеров – «Порту» и «Бенфики».

"У нас хорошая селекционная служба и уровень контактов. У них есть прекрасные скауты, которые ездят по Южной Америке в поисках талантов. Но иметь только одних хороших селекционеров недостаточно. У «Порту» и «Бенфики» гораздо больше финансовых возможностей по сравнению с нами. Даже если наши скауты найдут талантливого игрока раньше, а чуть позже за ним приедут из Порту или Лиссабона, то он уже не перейдет к нам, а выберет тот вариант, где ему и его агенту дадут больше зарплату и комиссионные", - добавляет Фрейташ.

Читайте также"Динамо" фаворит в матче с "Маритиму" на котировках букмекеров, "Александрия" - аутсайдер в паре с БАТЭНа замечание о том, что букмекеры считают «Динамо» фаворитом противостояния, спортивный директор "Маритиму" подтверждает: "Я согласен с букмекерами, что «Динамо» – фаворит. У них больше опыта именно в матчах группового турнира Лиги Европы, не говоря уже про Лигу чемпионов, где они тоже часто выступают в групповом этапе и даже выходили в 1/8 финала пару сезонов тому назад. Они играют в еврокубках с сильнейшими командами почти каждый год. Мы же никогда не играли в группе Лиги чемпионов. Да и по составу они нас превосходят. Стоимость всех футболистов киевского клуба почти в пять раз больше наших футболистов".

Говоря о своих впечатлениях о "Динамо", функционер заметил: "Я был в Порту на всех домашних матчах группового этапа Лиги Чемпионов, когда борьбу с хозяевами за выход из группы вели «Челси» и «Динамо». На матче «Порту» — «Динамо» я точно был. Помню, Киев тогда выиграл и прошел как раз дальше. У них была тогда, как, впрочем, и сейчас, сильная команда".

"Мы постараемся дать бой такому серьезному сопернику и тоже зацепиться за проход. Киевский клуб, конечно, силен, но играть с ними можно. Пример «Янг Бойз» тому показателен. Если это получилось у швейцарцев, то почему бы и нам не сотворить такую же сенсацию?", - подытоживает Жорже Фрейташ.

Как сообщал УНИАН, матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Маритиму" - "Динамо" состоится сегодня в Фншале. Начало игры - в 22.30 по киевскому времени.