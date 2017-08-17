Лига Европы, плей-офф квалификации, "Маритиму" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Фуншале (Португалия) проходит матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" играет с "Маритиму", сообщает официальный сайт турнира.

После провала в ответной игре со швейцарским "Янг Бойз" и вылета из Лиги чемпионов перед "Динамо" стоит задача обязательно попасть в Лигу Европы. Команда ни в коем случае не должна остаться без еврокубков в нынешнем сезоне, отмечает ее главный тренер беларуский специалист Александр Хацкевич.

На котировках бкмекерских контор "Динамо" является явным фаворитом не только в двухматчевом противостоянии, но и в первой игре на выезде. Реализовать теоретическое преимущество на практике команда сможет уже сегодня вечером. Иначе, в ответном матче в Киеве, придется очень тяжело.

Начало игры "Маритиму" - "Динамо" в Португалии в 22.30 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.