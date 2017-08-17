Украинский тренер Грозный возглавил казахстанский "Иртыш"

Главным тренером казахстанского «Иртыша» назначен Вячеслав Грозный. Сегодня в пресс-центре футбольного клуба состоялось встреча, на котором руководство клуба представило журналистам нового главного тренера команды, сообщает официальный сайт команды из Павлодара.

— «Иртыш» — серьезный проект с большими амбициями. Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще — это очень важный аспект. Поэтому хотелось, что бы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача — попадание в еврокубки, — сказал Вячеслав Викторович.

Читайте такжеИзвестный украинский футбольный специалист Грозный покинул тбилисское "Динамо" Последним местом работы 61-летнего специалиста был грузинский клуб «Динамо» из Тбилиси. Имеет большой опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии. В Казахстане он известен по работе в «Тоболе» .

Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».