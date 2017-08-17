Главный тренер "Александрии" Шаран: Призываю ребят не волноваться перед матчем с БАТЭ

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран пытается раскрепостить команду перед исторической встречей с БАТЭ, сообщает "Футбол NEWS".

- Честно говоря, только что на теоретическом занятии говорил ребятам о том, чтобы они не волновались, спокойно готовились к поединку. Мы прекрасно понимаем, что это очень важный матч. Но самое главное - действовать спокойно.

Читайте такжеТренер "Александрии" Шаран доволен результатами жеребьевки Лиги ЕвропыЕсли будем волноваться, то это лишь придаст силы нашему сопернику. Мы уже сделали очень много, так что тренерский штаб давления не испытывает. Хотелось бы передать это нашим ребятам, чтобы они действовали более раскованно, - отметил Шаран накануне.

Как сообщал УНИАН, "Александрия" 17 августа сыграет гостевой матч с БАТЭ в рамках раунда плей-офф квалифкации Лиги Европы.