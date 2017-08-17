Дискриминация в "Бетисе": Зозулю оставили без игрового номера и шкафчика в раздевалке

Агент футболиста сборной Украины Романа Зозули Владимир Кузьменко опубликовал эмоциональный пост на персональной страничке в Facebook, где рассказал о том, как игроку намекают на желательный уход из клуба.

"Господин Серра Феррер (директор "Бетиса") сообщил журналистам, что они "пытаются найти взаимовыгодное сотрудничество с Зозулей". Но 15 августа Роман пришел на тренировку и при входе в раздевалку увидел, что его именного шкафчика больше нет, без предварительного уведомления. Кроме того, не была приготовлена форма и амуниция, что выглядит непрофессионально для такого клуба. И, что хуже всего, его игровой номер уже отдали другому футболисту, даже не поставив Романа в известность", - сообщил агент.

Читайте такжеПрезидент испанского "Бетиса" отказался от украинского легионера Зозули "У вас есть совесть, чтобы так отнестись к парню, у которого еще 2 года контракта с клубом? Или это и есть попытка "взаимовыгодного сотрудничества"?", - возмущается Кузьменко.

"Даже, учитывая чисто футбольные причины, такой подход непонятен и неприятен", - подытоживает агент украинского игрока.

Как сообщал УНИАН, Зозуля подписал контракт с "Бетисом" летом прошлого года. После этого он практически сразу же отправился в аренду в "Райо Вальекано".

В свою очередь, фанаты "Райо", известные своими ультралевыми взглядами, обвинили Зозулю в фашизме, указав на его футболку с изображением украинского герба и припомнив игроку его позицию в поддержку украинской армии в зоне АТО. Игрок был вынужден вернуться в "Бетис" и до конца сезона остался без игровой практики.