Экс-голкипер львовских "Карпат" подписал контракт с лидером чемпионата Болгарии

Украинский голкипер Евгений Боровик подписал контракт с лидером чемпионата Болгарии "Черно море", сообщает официальный сайт команды.

Сроки и финансовые детали контракт не разглашаются.

На данный момент, после 5-ти туров чемпионата Болгарии, "Черно море" возглавляет турнирную таблиц, набрав 11 очков - 3 победы и 2 ничьи.

Выездной матч 6-го тура чемпионата страны с "Ботевом" (Пловдив) состоится в пятницу, 18 августа.

Боровик покинул "Карпаты" в прошлую среду, 9 августа. На официальном сайте львовской команды было опубликовано заявление игрока, в котором, в частности, он отметил: "К сожалению, с новым тренерским штабом мы не нашли понимания, такое в футболе бывает, ничего страшного. Несмотря на это я искренне благодарю клуб за время, проведенное во Львове, мне здесь было очень хорошо".

Также Боровик ранее выступал за одесский "Черноморец" и "Днепр".