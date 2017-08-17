Матчи Лиги Европы "Маритиму" - "Динамо", БАТЭ - "Александрия": где смотреть
11:47, 17 августа 2017Футбол
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Обе игры с участием украинских клубов будут показаны по отечественному ТВ.
Матчи украинских команд в еврокубках покажут на отечественном ТВ / hotology.ru
Сегодня состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА с участием украинских команд, которые болельщики смогут увидеть на отечественном ТВ.
Матч БАТЭ (Борисов, Беларусь) - "Александрия" начнется в 20.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.
Матч "Маритиму" (Фуншал, Португалия) - "Динамо" начнется в 22.30 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
Также видео онлайн-трансляцию матча "Маритиму" - "Динамо" проведет сайт УНИАН.
Как сообщал УНИАН, первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся в четверг, 17 августа.
Ответные матчи - ровно через неделю - 24 августа.
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