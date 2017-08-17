Матчи Лиги Европы "Маритиму" - "Динамо", БАТЭ - "Александрия": где смотреть

Сегодня состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА с участием украинских команд, которые болельщики смогут увидеть на отечественном ТВ.

Матч БАТЭ (Борисов, Беларусь) - "Александрия" начнется в 20.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Матч "Маритиму" (Фуншал, Португалия) - "Динамо" начнется в 22.30 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

Также видео онлайн-трансляцию матча "Маритиму" - "Динамо" проведет сайт УНИАН.

Как сообщал УНИАН, первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся в четверг, 17 августа.

Ответные матчи - ровно через неделю - 24 августа.