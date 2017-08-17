"Динамо" фаворит в матче с "Маритиму" на котировках букмекеров, "Александрия" - аутсайдер в паре с БАТЭ

Ведущие букмекерские конторы мира расписали шансы команд-участниц Лиги Европы накануне сегодняшних игр раунда плей-офф квалификации, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Так, киевское "Динамо" является явным фаворитом в гостевом матче с португальским "Маритиму". На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,89 к 1, в то время как на ничью - 3,19 к 1, а на победу хозяев поля - 4,29 к 1.

В то же время, "Александрия" считается аутсайдером в паре с беларуским БАТЭ из Борисова. Здесь на победу хозяев матча в Борисова ставки принимаются с коэффициентом 1.90 к 1, на ничью - 3.23 к 1, а на победу команды Владимира Шарана - 4.20 к 1.

Как сообщал УНИАН, матчи БАТЭ - "Александрия" и "Маритиму" - "Динамо" состоятся в четверг, 17 августа.

Ответные матчи пройдут ровно через неделю, 24 августа, в Украине.