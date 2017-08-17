Полузащитник "Динамо" Сидорчук: Мы знаем, что нам будет противостоять серьезный соперник

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции накануне выездного поединка с «Маритиму», сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Долгий полет перенесли хорошо. Тренерский штаб учел этот момент, приняв решение прилететь заранее, за два дня. Поэтому чувствуем себя отлично", - начал Сидорчук.

На вопрос о том, какого игрок мнения о своих визави, полузащитниках «Маритиму», динамовец ответил: "Футболисты, которые выступают в клубах из южных стран, как правило, техничные и невысокие, поэтому мне против них сложно играть – придется завтра больше перебирать ногами. Все футболисты хорошие. Также назвал бы их сильной стороной скоростные качества. Просто так в еврокубки никто не выходит, поэтому мы знаем, что нам будет противостоять серьезный соперник, и уважаем его".

Говоря о том, не давит ли на команду бремя ответственности за результат и какая атмосфера сейчас в коллективе, Сидорчук заметил: "Атмосфера нормальная. Ответственность не давит, но перед нами стоит цель, которую нужно достичь. Мы должны выполнить задание – победить".

Говоря о первых впечатлениях от увиденного на португальской земле, футболист заметил: "Если честно, я не видел бюста Роналду (в аэропорту). Правда, я выходил одним из последних из аэропорта, поэтому не видел. Может, кто-то из ребят и сфотографировался. Нас встретили человек пять из украинской диаспоры, фотографировались с нами. Но без "Мадейры"…

А говоря о том, какие выводы были сделаны после поражения от швейцарского «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, заметил: "В первую очередь, это очень больная тема для нас. Не получилась игра. Надлежащие выводы были сделаны тренерским штабом, мы старались абстрагироваться от той игры и того результата. Это была одна из худших наших игр. Надеюсь, больше такое не повторится. Но «Янг Бойз» и «Маритиму» исповедуют совершенно разный футбол".

Как сообщал УНИАН, матч "Маритиму" - "Динамо" состоится в четверг, 17 августа. Начало игры в Фуншале в 22.30 по киевскому времени.