Тренер "Динамо" Хацкевич: "Маритиму" играет не грубо, а жестко

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции перед матчем Лиги Европы «Маритиму» – «Динамо», сообщает официальный сайт киевского клуба.

- В первую очередь, я хочу выразить соболезнования от нашего клуба всем семьям погибших в Фуншале. Не дай Бог, чтобы такое повторилось (трагедия в Фуншале произошла накануне, во время религиозного праздника дерево упало на толпу, есть погибшие и раненные). У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться. Я предоставил ребятам выходной. Со вторника мы начали готовиться к этому матчу, показали команде домашнюю игру соперника в квалификации с «Ботевом», а сегодня ознакомили ребят с двумя стартовыми играми «Маритиму» в чемпионате – домашней и выездной - отметил Хацкевич в самом начале.

На вопрос о том, насколько тяжело было настроить команду на Лигу Европы после Лиги чемпионов, беларуский специалист заметил: "Команда сконцентрирована, настраивать особо не приходится, потому что все понимают, что мы не имеем права остаться без еврокубков. Поэтому команда сконцентрирована, мотивирована и настроена на завтрашнюю игру".

Читайте также"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы с Видой в составеА начет шансов в этой игре и Лиги Европы в целом, заметил: "Шансы все равно остаются равными – 50 на 50. Да, кто-то считает нас фаворитами, но все решится только на футбольном поле. Первостепенная задача – попасть в группу, а там уже будем ставить следующие задачи".

Говоря о персоналиях, тренер заметил: "Вида находится в стадии переговоров, уже обсудил контракт. Он профессионал, он уже подошел ко мне и сказал, что готов к игре, в первую очередь – психологически. У него были проблемы, но сейчас он готов, как и остальные 18 футболистов, которые попадут в заявку.

Что касается Пиварича, то он провел с нами первую тренировку в воскресенье. Вчера перед вылетом я с ним переговорил. Последнюю игру он провел 27 или 28 дней назад. Он парень опытный, сам признался, что на эту игру он еще не готов".

А говоря о том, какой результат игры в Португалии тренер будет считать положительным, сказал: "Победа с любым счетом".

Как сообщал УНИАН, матч "Маритиму" - "Динамо" состоится в четверг, 17 августа, в Фуншале. Начало игры - в 22.30 по киевскому времени.