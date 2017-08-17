Павелко хочет привлечь ОБСЕ, чтобы матч "Мариуполь"-"Динамо" прошел в прифронтовом городе – СМИ

Часть специалистов, которая уверена, что ФФУ не имеет права пренебрегать вопросами безопасности при проведении матча «Мариуполь» – «Динамо» 27 августа в Мариуполе, настаивает на том, чтобы провести обе встречи этих команд на нейтральных полях. Либо же поменять домашний и гостевой поединки соперников, и провести матч 7-го тура в Киеве.

Как сообщает издание «Футбольный клуб», президент ФФУ Андрей Павелко, в свою очередь, продавливает решение о проведении матча в Мариуполе, несмотря на то, что федерация не получила необходимых гарантий безопасности от СБУ, МВД и Управления государственной охраны, которые согласно статьям 7 и 10 закона Украины «Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности связи с подготовкой и проведением футбольных матчей» уполномочены обеспечивать безопасность матчей.

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Кроме этого, по сведениям источников издания, президент ФФУ планирует в четверг на заседании комитета по безопасности стадионов (куда не будут приглашены представители киевского «Динамо», проводящего матч Лиги Европы в Португалии) использовать в свою пользу позицию какого-то специально приглашенного «представителя ОБСЕ». По задумке Павелко, ОБСЕшник должен убедить комитет и протащить решение.

Но на это есть статья 7 Регламента ФИФА по охране правопорядка и обеспечению безопасности стадионов, согласно которой оценка террористических рисков на матчах относится исключительно к компетенции органов власти, а именно – правоохранителей и спецслужб. А миссия ОБСЕ в Украине является исключительно мониторинговой, поэтому никаких «гарантий безопасности» ее представители не могут дать априори, так как это не входит в ее полномочия. Более того, ни в уставах ФИФА, УЕФА и ФФУ, ни в регламентах соревнований нет отсылок к ОБСЕ.