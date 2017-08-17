"Реал" без Роналду вновь обыграл "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании

Мадридский "Реал" не оставил шансов "Барселоне" и во втором матче за Суперкубок Испании, обыграв вечного конкурента на своем поле со счетом 2:0.

На этот раз, в отличие от первой игры, которая проходила в воскресенье на поле "сине-гранатовых", "Реал" действовал без своего лидера Криштиану Роналду, который получил 5-матчевую дисквалификацию за толчок арбитра.

Однако и без него мадридский клуб владел полным преимуществом. Особенно это касается первого тайма. Уже на 4-й минуте Асенсио шикарным дальним ударом заставил капитулировать вратаря "Барселоны". А на 39-й минуте Бензема удвоил перевес "Реала".

После перерыва каталонцы предприняли попытки сохранить лицо и забить гол, но им не повезло: Месси попал в перекладину ворот, а Суарес пробил в штангу.

Таким образом, "Реал" в течение четырех дней дважды обыграл "Барселону" - 3:1 на выезде и 2:0 дома. Коллекция Зинедина Зидана пополнилась еще одним трофеем - Суперкубком Испании-2017.