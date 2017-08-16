"Селтик" разгромил "Астану", а "Наполи" уверенно переиграл "Ниццу" в плей-офф Лиги чемпионов (все результаты)
23:45, 16 августа 2017Футбол
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Французская "Ницца" доигрывала матч в Неаполе вдевятером.
"Наполи" - "Ницца" - 2:0 / Reuters
Сегодня вечером состоялись пять матчей плей-офф Лиги чемпионов (первые игры в парах), сообщает официальный сайт соревнований.
Самой результативной оказалась встреча в Глазго, где "Селтик" не оставил шансов казахстанской "Астане" - 5:0. В одном из центральных поединков дня итальянский "Наполи" переиграл "Ниццу" - 2:0. Отметим что французский клуб с 79-й минуты доигрывал матч вдевятером из-за двух подряд удалений.
Ответные поединки в парах состоятся через неделю.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи
"Олимпиакос" - "Риека" - 2:1
"Наполи" - "Ницца" - 2:0
"Хапоэль" (Беер-Шева) - "Марибор" - 2:1
"Селтик" - "Астана" - 5:0
"Истанбул Башакшехир" - "Севилья" - 1:2
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