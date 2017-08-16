"Реал" не смог уменьшить срок дисквалификации Роналду

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оставила в силе дисквалификацию лидера "Реала" Криштиану Роналду, который должен пропустить пять матчей. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, в прошлое воскресенье Роналду был удален с поля в матче за Суперкубок Испании-2017 против "Барселоны" (3:1). Первое предупреждение португалец получил за снятую футболку после празднования гола, а второе — за симуляцию. Однако, увидев перед собой красную карточку, португалец не успокоился и толкнул 31-летнего арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

Уже на следующий день RFEF вынесла решение, дисквалифицировав Роналду на пять игр. У "Реала" было право подать апелляцию в течение десяти дней, которым мадридцы и воспользовались. Однако аргументы мадридского клуба оказались неубедительными - решение осталось в силе.

Таким образом, лидер "Реала" пропустит не только ответный матч за Суперкубок Испании-2017 с "Барселоной", который состоится сегодня, но и игры первых четырех туров Примеры против "Депортиво" (20 августа), "Валенсии" (27 августа), "Леванте" (9 сентября) и "Реал Сосьедада" (17 сентября).