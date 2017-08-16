Легенда футбола Диего Марадона в свои 56 лет забил шикарный гол (видео)

16:11, 16 августа 2017
Футбол
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Великий аргентинский футболист показал, что мастерство до сих пор при нем. 

Диего Марадона показал, как надо бить в
 

Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона продемонстрировал, что не утратил свое мастерство.

Во время тренировки клуба «Эль-Фуджайра» 56-летний аргентинец исполнил штрафной, как в молодые годы. Мяч пролетел над стенкой и попал точно в «девятку».

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Напомним, Марадона возглавляет команду из ОАЭ с мая 2017 года.

В июле этого года Марадона побывал в России, отметившись скандальным заявленим о том, что планирует принять гражданство РФ и возглавить сборную этой страны

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Теги: #гол Марадоны#Диего Марадона ОАЭ