Легенда футбола Диего Марадона в свои 56 лет забил шикарный гол (видео)
16:11, 16 августа 2017Футбол
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Великий аргентинский футболист показал, что мастерство до сих пор при нем.
Диего Марадона показал, как надо бить в "девятку"
Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона продемонстрировал, что не утратил свое мастерство.
Во время тренировки клуба «Эль-Фуджайра» 56-летний аргентинец исполнил штрафной, как в молодые годы. Мяч пролетел над стенкой и попал точно в «девятку».
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Напомним, Марадона возглавляет команду из ОАЭ с мая 2017 года.
В июле этого года Марадона побывал в России, отметившись скандальным заявленим о том, что планирует принять гражданство РФ и возглавить сборную этой страны.
15 серпня 2017 р.
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