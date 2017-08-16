Форвард "Динамо" Яремчук стал игроком бельгийского "Гента"
15:33, 16 августа 2017Футбол
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Киевский клуб продал своего 21-летнего воспитанника Романа Яремчука в бельгийскую команду.
Роман Яремчук подписал с "Гентом" 4-летний контракт / www.kaagent.be
Форвард киевского «Динамо» Роман Яремчук представлен в качестве игрока бельгийского «Гента». Об этом сообщил официальный сайт бельгийского клуба.
21-летний нападающий подписал с "Гентом" контракт на 4 года. О сумме трансфера не сообщается.
Отметим, что в прошлом сезоне Яремчук сыграл 23 матча в украинской Премьер-лиге за «Александрию», где находился в аренде, и «Динамо», в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
Бельгийский "Гент" в прошлом сезоне чемпионата страны занял 4-е место, на данный момент команда уже прекратила выступление в еврокубках, вылетев из Лиги Европы.
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