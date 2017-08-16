Защитник сборной Украины подписал контракт с турецким "Кайсериспором"

Экс игрок донецкого "Шахтера", защитник сборной Украины Александр Кучер подписал контракт с турецким "Кайсериспором", сообщает официальный сайт турецкой команды.

Стороны заключили контракт на 1 год, с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Кучер подписал контракт с командой турецкой Суперлиги в качестве свободного агента. Лтом у игрока истек срок контракта с "Шахтером", который стороны не стали продлевать по обоюдному согласию.

Читайте такжеВетеран "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер покидает команду горняковКучер является воспитанником "Динамо", но 11 сезонов провел в составе "Шахтера", с которым завоевал два десятка трофеев - 7 титулов чемпиона страны, 6 Кубков и Суперкбков Украины и Кубок УЕФА.

"Кайсериспор" находится в числе аутсайдеров турецкой Суперлиги и занял 15-е место в сезонах 2015/16 и 2016/17 из 18-ти команд. Это последнее место для команд, которые не выбывают в нижний дивизион.

Сезон 2017/18 комнада начала с разгромного поражения от "Галатасарая" - 1:4, которое команад потерпела в минувший понедельник, 14 августа.