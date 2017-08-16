Еще одна команда Второй лиги пропустит гостевой матч из-за финансовых трудностей

20 августа в Черновцах должен был состояться матч 7-го тура первенства Украины среди команд Второй лиги между «Буковиной» и командой «Полесье» (Житомир), однако, сегодня, 16 августа, в адрес черновицкого клуба поступило письмо от КП «ФК «Полесье», в котором сообщается о финансовых проблемах гостей, сообщает официальный сайт ФК "Буковина".

«Учредителем Коммунального предприятия «Футбольный клуб «Полесье» временно приостановлено финансирование, которое привело к неплатежеспособности Клуба и невозможности обеспечить проезд, проживание и питание футболистов к месту проведения игры», - говорится в письме.

Новая дата проведения матча «Буковина» (Черновцы) – «Полесье» (Житомир) станет известна позже.

Как сообщал УНИАН, в прошлом туре «Тернополь» не приехал на матч с «Полесьем», а вчера стало известно, что команда снялась с турнира Второй лиги из-за финансовых трудностей.