Голкипер сборной Украины Бойко: Не играю в "Бешикташе" из-за главного тренера

Украинский голкипер турецкого футбольного клуба "Бешикташ" (Стамбул) Денис Бойко подчеркнул, что в вопросе его игровой практики в турецком клубе все упирается в главного тренера крманды Шенола Гюнеша, сообщает SportArena.

На прошлой неделе турецкое издание Fanatik сообщало, что "Бешикташ" не заявит украинца на новый сезон в турецкой Суперлиге. Бойко, по мнению тренерского штаба Черных орлов, проигрывает конкуренцию Фабрисио и Толге Зенгину.

Вратарь обратил внимание, что им этим летом интересовался греческий ПАОК из Салоник. Бойко отметил, что греческий клуб больше не нуждается в нем, так как подписал в середине июля Родриго Рея.

Читайте такжеВратарь сборной Украины Денис Бойко собирается разорвать контракт с "Бешикташем" и стать свободным агентом«Очень хорошо работал на тренировках. У меня нет проблем ни с кем в клубе, но не могу повлиять на главного тренера Шенола Гюнеша. Некоторое время находился в сфере интересов ПАОКа, но они уже нашли себе хорошего вратаря, — цитирует слова Дениса Бойко Besiktashaberleri.com. - Сейчас анализирую сложившуюся ситуацию. Не очень рад ей, поскольку хочу играть и намерен доказать свой талант и умения».

В минувшем сезоне 29-летний вратарь на правах аренды играл за "Малагу", где принял участие лишь в трех поединках Примеры.

В "Бешикташ" Денис Бойко перебрался летом 2015 года из "Днепра", однако за целый сезон провел лишь 5 матчей за турецкий клуб во всех турнирах.