Комитет арбитров существует в параллельной реальности? - FootballHub (видео)

Роман Бебех разбирает на примере одного матча Премьер-лиги "Александрия" - "Шахтер", что такое новая рубрика ПОСТКРИПТУМ от Комитета Арбитров ФФУ...

По мнению автора, вопросов - слишком много. Сомнения относительно объективности - большие.