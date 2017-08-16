Комитет арбитров существует в параллельной реальности? - FootballHub (видео)
13:48, 16 августа 2017Футбол
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Авторы сюжета разобрали решение судейской инстанции по матчу "Александрия" - "Шахтер".
В матче Александрия - Шахтер было много спорных моментов / shakhtar.com
Роман Бебех разбирает на примере одного матча Премьер-лиги "Александрия" - "Шахтер", что такое новая рубрика ПОСТКРИПТУМ от Комитета Арбитров ФФУ...
По мнению автора, вопросов - слишком много. Сомнения относительно объективности - большие.
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