Комитет арбитров существует в параллельной реальности? - FootballHub (видео)

13:48, 16 августа 2017
Футбол
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Авторы сюжета разобрали решение судейской инстанции по матчу "Александрия" - "Шахтер".

В матче Александрия - Шахтер было много спорных моментов / shakhtar.com

Роман Бебех разбирает на примере одного матча Премьер-лиги "Александрия" - "Шахтер", что такое новая рубрика ПОСТКРИПТУМ от Комитета Арбитров ФФУ...

По мнению автора, вопросов - слишком много. Сомнения относительно объективности - большие.

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Теги: #Александрия - Шахтер#вопрос судейства в УПЛ