На матче Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлаг

На матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба клуба из беларуского Борисова.

По состоянию на вчерашний вечер в продаже осталось менее 2500 билетов на этот матч. В клубе не сомневаются, что практически все места на трибунах лучшего стадиона Беларуси найдут своих обладателей - и болельщики сумеют создать прекрасную футбольную атмосферу.

Как сообщал УНИАН, матч на "Борисов-Арена" состоится в четверг, 17 августа. Начало игры в 20.00 по местному времени (совпадает с киевским).