На матче Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлаг
13:28, 16 августа 2017Футбол
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В Борисове осталось в свободной продаже всего 2500 билетов.
"Борисов-Арена" будет заполнена во время матча Лиги Европы с украинской "Александрией" / borisov-arena.by
На матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба клуба из беларуского Борисова.
По состоянию на вчерашний вечер в продаже осталось менее 2500 билетов на этот матч. В клубе не сомневаются, что практически все места на трибунах лучшего стадиона Беларуси найдут своих обладателей - и болельщики сумеют создать прекрасную футбольную атмосферу.
Как сообщал УНИАН, матч на "Борисов-Арена" состоится в четверг, 17 августа. Начало игры в 20.00 по местному времени (совпадает с киевским).
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