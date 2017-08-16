На матче Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлаг

13:28, 16 августа 2017
Футбол
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В Борисове осталось в свободной продаже всего 2500 билетов.

На матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба клуба из беларуского Борисова.

По состоянию на вчерашний вечер в продаже осталось менее 2500 билетов на этот матч. В клубе не сомневаются, что практически все места на трибунах лучшего стадиона Беларуси найдут своих обладателей - и болельщики сумеют создать прекрасную футбольную атмосферу.

Как сообщал УНИАН, матч на  "Борисов-Арена" состоится в четверг, 17 августа. Начало игры в 20.00 по местному времени (совпадает с киевским).

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Теги: #БАТЭ - Александрия#арена в Борисове будет заполнена до отказа