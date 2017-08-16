Студенческая сборная Украины по футболу отправилась на Универсиаду в Тайбэй

16 августа студенческая сборная Украины по футболу отправилась на Всемирную Универсиаду, сообщает zbirna.com.

Команда едет на турнир под руководством Анатолия Бузника. Именно этот специалист во главе сборной привел команду к серебряным медалям Универсиады-2001 в Китае.

"Если откровенно, то я чувствовал, что при комплектовании сборной возникнут серьезные проблемы, — отметил наканцне отлета Анатолий Бузник. — К сожалению, большинство наших ведущих команд снова не продемонстрировало заинтересованности в делегировании своих игроков, как будто мы не едем защищать честь Украины на престижных международных соревнованиях".

Команда выступил на нынешнем турнире в следущем составе:

вратари — Иван Силецкий (Карпаты), Сергей Чернобай (Агробизнес),

защитники — Алексей Моисеенко (Горняк-Спорт), Глеб Бухал (Львов), Никита Безуглый (Оболонь-Бровар), Василий Курко (Жемчужина), Евгений Потороченко (Жемчужина), Андрей Бусько (Карпаты), Игорь Дуць (Рух),

полузащитники — Антон Котляр (Верес),Тарас Завийский (Карпаты), Максим Банасевич (Десна), Костантин Пархоменко (Балканы), Даниил Кныш (Сталь),

нападающие — Алишер Якубов (Подолье), Михаил Козак (Александрия), Андрей Королянчук (Буковина), Роман Бочак (Энергия). В тренерский штаб сборной также входят Степан Юрчишин и Владимир Лозинский.

19 августа сбрная Украины сыграет со сборной ЮАР, 21-го — с Южной Кореей и 23-го — с Аргентиной. Две лучшие команды из группы выйдут в следующий круг соревнований.

Отметим также, что на Всемирных Универсиадах в Бангкоке (2007 год) и в Белграде (2009) украинские футболисты уже завоевывали золотые медали.