Студенческая сборная Украины по футболу отправилась на Универсиаду в Тайбэй
В составе команды отсутствуют игроки ведущих команд страны.
16 августа студенческая сборная Украины по футболу отправилась на Всемирную Универсиаду, сообщает zbirna.com.
Команда едет на турнир под руководством Анатолия Бузника. Именно этот специалист во главе сборной привел команду к серебряным медалям Универсиады-2001 в Китае.
"Если откровенно, то я чувствовал, что при комплектовании сборной возникнут серьезные проблемы, — отметил наканцне отлета Анатолий Бузник. — К сожалению, большинство наших ведущих команд снова не продемонстрировало заинтересованности в делегировании своих игроков, как будто мы не едем защищать честь Украины на престижных международных соревнованиях".
Команда выступил на нынешнем турнире в следущем составе:
вратари — Иван Силецкий (Карпаты), Сергей Чернобай (Агробизнес),
защитники — Алексей Моисеенко (Горняк-Спорт), Глеб Бухал (Львов), Никита Безуглый (Оболонь-Бровар), Василий Курко (Жемчужина), Евгений Потороченко (Жемчужина), Андрей Бусько (Карпаты), Игорь Дуць (Рух),
полузащитники — Антон Котляр (Верес),Тарас Завийский (Карпаты), Максим Банасевич (Десна), Костантин Пархоменко (Балканы), Даниил Кныш (Сталь),
нападающие — Алишер Якубов (Подолье), Михаил Козак (Александрия), Андрей Королянчук (Буковина), Роман Бочак (Энергия). В тренерский штаб сборной также входят Степан Юрчишин и Владимир Лозинский.
19 августа сбрная Украины сыграет со сборной ЮАР, 21-го — с Южной Кореей и 23-го — с Аргентиной. Две лучшие команды из группы выйдут в следующий круг соревнований.
Отметим также, что на Всемирных Универсиадах в Бангкоке (2007 год) и в Белграде (2009) украинские футболисты уже завоевывали золотые медали.