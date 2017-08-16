Украинский футбол потерял первую команду в новом сезоне

Футбольный клуб «Тернополь» направил письмо о снятии с чемпионата среди команд Второй лиги на имя президента Профессиональной футбольной лиги Украины Сергея Макарова, сообщает официальный сайт ФК "Тернополь".

«ФК «Тернополь» прошел трудный путь становления. Клуб и команда не исчезает! В связи с отсутствием финансирования мы снимаемся с соревнований во второй лиге. Сейчас клуб переформатируется. Будут проанализированы все ошибки, пересмотрен план финансирования, изменен подход к комплектации команды. Мы должным образом подготовимся к следующему сезону, чтобы во всеоружии войти в реформированную Национальную футбольную лигу Украины», – сообщил начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта Тернопольского городского совета Николай Круть.

Руководство клуба благодарит тренеров, футболистов, работников клуба за работу и болельщиков за поддержку.

Напомним, ФК «Тернополь» был создан в 2007 году, в 2012-м клуб получил профессиональный статус. Два сезона муниципалы выступали во Второй и три – в Первой украинской лиге. Сезон-2017/18 команда начала во Второй лиге.

Как сообщалось, в минувшую субботу «Тернополь» не прибыл на матч шестого тура Второй лиги против «Полесья».