Селезнев согласовал контракт с турецким "Галатасараем" - СМИ

10:57, 16 августа 2017
Футбол
269

Игрок сборной Украины находится в шаге от перехода из рядового "Карабюкспора" в одну из сильнейших команд страны. 

Селезнев провел 16 игр за

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий портал futbol arena.com.

Агент игрока договорился с представителями стамбульского клуба об условиях личного контракта футболиста. По слухам, в приобретении Селезнева заинтересован лично тренер «Галатасарая» Игор Тудор.

Читайте такжеФорвард "Шахтера" Селезнев стал игроком "Карабюкспора"Президент «Карабюкспора» Ферудун Танкутер, впрочем, заявил, что официального запроса по Селезневу клуб не получал. А вот технический директор Эркан Сезери косвенно подтвердил возможность трансфера: «Каждый футболист хочет играть в больших командах. Селезнев хочет играть в «Галатасарае». 

Напомним, в 16-ти матчах прошлого чемпионата 32-летний Евгений Селезнев забил за «Карабюкспор» 6 мячей. Его контракт с клубом истекает в 2019-м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Селезнев в Турции#украинский футболист переходит в Галатасарай