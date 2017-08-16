Селезнев согласовал контракт с турецким "Галатасараем" - СМИ

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий портал futbol arena.com.

Агент игрока договорился с представителями стамбульского клуба об условиях личного контракта футболиста. По слухам, в приобретении Селезнева заинтересован лично тренер «Галатасарая» Игор Тудор.

Читайте такжеФорвард "Шахтера" Селезнев стал игроком "Карабюкспора"Президент «Карабюкспора» Ферудун Танкутер, впрочем, заявил, что официального запроса по Селезневу клуб не получал. А вот технический директор Эркан Сезери косвенно подтвердил возможность трансфера: «Каждый футболист хочет играть в больших командах. Селезнев хочет играть в «Галатасарае».

Напомним, в 16-ти матчах прошлого чемпионата 32-летний Евгений Селезнев забил за «Карабюкспор» 6 мячей. Его контракт с клубом истекает в 2019-м.