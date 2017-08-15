Немецкий "Хоффенхайм" проиграл английскому "Ливерпулю" в центральном матче дня Лиги чемпионов (результаты всех игр)

23:50, 15 августа 2017
Футбол
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Англичане выиграли в гостях со счетом 2:1.

Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в центральном из которых немецкий "Хоффенхайм" на своем поле уступил английскому "Ливерпулю", сообщает официальный сайт соревнований.

Лига чемпионов.

Квалификация, плей-офф. Первые матчи

"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2

"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0

"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1

"Карабах" - "Копенгаген" - 1:0

АПОЕЛ - "Славия" - 2:0 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов