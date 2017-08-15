Немецкий "Хоффенхайм" проиграл английскому "Ливерпулю" в центральном матче дня Лиги чемпионов (результаты всех игр)
23:50, 15 августа 2017Футбол
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Англичане выиграли в гостях со счетом 2:1.
"Хоффенхайм" уступил "Ливерпулю" / Reuters
Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в центральном из которых немецкий "Хоффенхайм" на своем поле уступил английскому "Ливерпулю", сообщает официальный сайт соревнований.
Лига чемпионов.
Квалификация, плей-офф. Первые матчи
"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2
"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0
"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1
"Карабах" - "Копенгаген" - 1:0
АПОЕЛ - "Славия" - 2:0
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