Украинец Чигринский признан худшим приобретением "Барселоны" по версии болельщиков клуба

Переход украинца Дмитрия Чигринского из "Шахтера" в "Барселону" летом 2009 года назван худшим трансфером каталонцев за последние годы.

Таковы результаты опроса, проведенного авторитетной испанской газетой Marca. Переход бывшего защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского в "Барсу" с большим отрывом опередил другие неудачи "сине-гранатовых" на трансферном рынке.

Читайте такжеБолельщики "Барселоны" требуют отставки президента клуба из-за провальной трансферной кампанииОтметим, что сумма компенсации, которую получил "Шахтер" от каталонцев в 2009 году, составила 25 миллионов евро. В итоге, за сезон-2009/2010 украинец провел в составе "Барсы" всего 14 матчей и в июле 2010-го уже за 15 миллионов евро вернулся в "Шахтер".