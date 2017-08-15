Хавбек "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком Премьер-лиги в июле

16:18, 15 августа 2017
Футбол
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Бразильский легионер "Шахтера" набрал 41% голосов.

Марлос - лучший игрок июля в УПЛ / gomin.com.ua

Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам июля. Награда досталась полузащитнику «Шахтера» Марлосу. Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Марлос набрал 41% голосов болельщиков. Второе место занял голкипер "Вереса" Александр Бандура, третье - форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани.

Всего в голосовании приняло участие около 1500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

upl.ua

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