Хавбек "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком Премьер-лиги в июле
16:18, 15 августа 2017Футбол
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Бразильский легионер "Шахтера" набрал 41% голосов.
Марлос - лучший игрок июля в УПЛ / gomin.com.ua
Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам июля. Награда досталась полузащитнику «Шахтера» Марлосу. Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
Марлос набрал 41% голосов болельщиков. Второе место занял голкипер "Вереса" Александр Бандура, третье - форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани.
Всего в голосовании приняло участие около 1500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:
upl.ua
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