Месси убеждал Неймара остаться в "Барселоне": "Ты хочешь Золотой мяч? Я помогу тебе выиграть Золотой мяч"

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес пытались убедить теперь уже экс-партнёра по команде форварда Неймара не переходить в «ПСЖ», сообщает Sport.es.

Испанское СМИ отмечает, что за день до товарищеского матча «Барселона» — «Ювентус», состоявшегося 23 июля в Нью-Джерси, нападающие каталонской команды встретились и обсуждали вопрос будущего Неймара.

"Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я помогу тебе выиграть „Золотой мяч", — в числе прочего сказал Месси Неймару.

В состоявшемся на следующий день матче с «Ювентусом» Месси пытался как можно чаще снабжать Неймара передачами. Неймар стал автором дубля, забив один из голов после паса Месси.

Несмотря на старания Месси и Суареса, Неймар всё-таки решил перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». Официально о трансфере было объявлено 3 августа.