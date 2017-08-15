"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы с Видой в составе
Учитывая дальний и долгий перелет, тренерский штаб «бело-синих» принял решение отправиться в Фуншал за два дня до игры.
Киевское «Динамо» вылетело в Фуншал (остров Мадейра, Португалия) на матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальского «Маритиму», сообщает офицальный сайт столичной команды.
Учитывая дальний и долгий перелет, тренерский штаб «бело-синих» принял решение отправиться в Фуншал за два дня до игры. Динамовцы проведут в полете шесть с половиной часов.
Утром команда провела тренировку на загородной базе в Конча-Заспе, а после обеда отправилась в международный аэропорт «Борисполь».
Читайте такжеДомагой Вида попрощался с киевским "Динамо"На первый матч с «Маритиму» тренерский штаб «Динамо» взял 21 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок.
Вратари: Коваль, Рудько, Бущан.
Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Кендзера.
Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес.
Нападающие: Беседин, Ярмоленко, Кравец, Мбокани.
В список не попали новичок «бело-синих» Йосип Пиварич, а также набирающий форму после травмы Жуниор Мораес. Однако, вместе с командой полетел Домагой Вида, которого турецкие СМИ активно отправляют в «Бешикташ».
Как сообщал УНИАН, матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между киевским "Динамо" и португальской "Маритиму" состоятся 17 и 24 августа.