"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы с Видой в составе

Киевское «Динамо» вылетело в Фуншал (остров Мадейра, Португалия) на матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против португальского «Маритиму», сообщает офицальный сайт столичной команды.

Учитывая дальний и долгий перелет, тренерский штаб «бело-синих» принял решение отправиться в Фуншал за два дня до игры. Динамовцы проведут в полете шесть с половиной часов.

Утром команда провела тренировку на загородной базе в Конча-Заспе, а после обеда отправилась в международный аэропорт «Борисполь».

Читайте такжеДомагой Вида попрощался с киевским "Динамо"На первый матч с «Маритиму» тренерский штаб «Динамо» взял 21 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок.

Вратари: Коваль, Рудько, Бущан.

Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Кендзера.

Полузащитники: Гусев, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес.

Нападающие: Беседин, Ярмоленко, Кравец, Мбокани.

В список не попали новичок «бело-синих» Йосип Пиварич, а также набирающий форму после травмы Жуниор Мораес. Однако, вместе с командой полетел Домагой Вида, которого турецкие СМИ активно отправляют в «Бешикташ».

Как сообщал УНИАН, матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между киевским "Динамо" и португальской "Маритиму" состоятся 17 и 24 августа.