Болельщики выбрали лучший гол за 25-летнюю историю английской Премьер-лиги (видео)

Гол бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасла» признан лучшим за всю 25-летнюю историю английской Премьер-лиги. Таковы результаты опроса, проведенного BBC Sport.

В марте 2002 года голландский форвард поразил ворота «Ньюкасла» и помог «канонирам» одержать победу со счетом 2:0.

В голосовании болельщиков на сайте BBC этот гол набрал 31% голосов, опередив мячи Тони Йебоа («Лидс», в ворота «Уимблдона») и Уэйна Руни («Манчестер Юнайтед», в ворота «Манчестер Сити»).

В пятерку лучших также вошли голы Джека Уилшера («Арсенал», в ворота «Норвича») и Тьерри Анри («Арсенал», в ворота «Тоттенхэма»).