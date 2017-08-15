Болельщики выбрали лучший гол за 25-летнюю историю английской Премьер-лиги (видео)
13:09, 15 августа 2017Футбол
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Самым красивым признан гол Денниса Бергкампа в ворота "Ньюкасла".
Форвард "Арсенала" Деннис Бегкамп - автор самого красивого гола за 25 лет Премьер-лиги / Reuters
Гол бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасла» признан лучшим за всю 25-летнюю историю английской Премьер-лиги. Таковы результаты опроса, проведенного BBC Sport.
В марте 2002 года голландский форвард поразил ворота «Ньюкасла» и помог «канонирам» одержать победу со счетом 2:0.
В голосовании болельщиков на сайте BBC этот гол набрал 31% голосов, опередив мячи Тони Йебоа («Лидс», в ворота «Уимблдона») и Уэйна Руни («Манчестер Юнайтед», в ворота «Манчестер Сити»).
В пятерку лучших также вошли голы Джека Уилшера («Арсенал», в ворота «Норвича») и Тьерри Анри («Арсенал», в ворота «Тоттенхэма»).
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