Шовковский рассказал, почему отказался от работы в России

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский отказался от участия в одном из российских проектов. Об этом он сообщил в интервью "Футбол 24".

"Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране - поехать в Россию или сотрудничать с Россией. Предложений поступает достаточно много разных, интересных. У меня был опыт выступления на мероприятии, где я читал лекцию на тему: работа в команде, лидер в команде, отношения в команде, успешность команды. Такая небольшая, получасовая или часовая лекция", - рассказал Шовковский.

Проект в России, по словам футболиста, был связан с журналистикой и, конечно, с футболом. Спортсмен также добавил, что в последнее время, другими матчами и командами, кроме как "Динамо" и сборной Украины, он не интересуется.

Напомним, в декабре 2016-го, после 24 лет профессиональной игры, Шовковский завершил карьеру футболиста.