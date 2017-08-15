Потому что нельзя быть красивой такой: в Англии футбольный клуб уволил девушек из группы поддержки (видео)

12:11, 15 августа 2017
Футбол
1601

По мнению руководства, откровенные наряды и сексуальность девушек отвлекали футболистов от игры.

Девушки пострадали из-за излишней сексуальности / thesun.co.uk

Полупрофессиональный английский футбольный клуб "Биллерикей Таун" уволил свою группу поддержки.

Владелец команды и миллионер Глен Тамплин выставил девушек на улицу, обвинив их в том, что они не выполняют условий контракта, сообщается в "ТСН.Ранок". 

По словам босса команды, которая выступает в седьмом по силе футбольном дивизионе страны, девушки своими откровенными нарядами отвлекали его подопечных и это негативно сказывалось на качестве их игры. По мнению Тамплина, именно сексапильные красотки оказались виновны в том, что клуб уже долгое время не может повыситься в классе.

Кроме того, как сообщает британское издание The Sun, некоторые участницы группы поддержки открыто флиртовали с футболистами, давая им номера своих телефонов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #чирлидерши#уволили за сексуальность