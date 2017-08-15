Бразилец Элиас покинул одесский "Черноморец"

Прекращено действие контракта между ФК «Черноморец» и ФК «Капфенбергер» (Австрия) об аренде бразильського нападающего Элиаса, сообщает официальный сайт ФК "Черноморец".

Читайте также"Черноморец" обыграл "Шахтер" в гостевом матче футбольной Премьер-лигиФорвард выступал за команду в восьми матчах чемпионата Украины 2016−2017 гг. и забил один гол. В сезоне 2017-2018 г.г. игрок ни разу не вышел на поле.

"Черноморец" арендовал Элиаса в феврале нынешнего года.