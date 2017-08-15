Бразилец Элиас покинул одесский "Черноморец"
12:00, 15 августа 2017Футбол
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Закончилось действие арендного соглашения австрийского клуба, которому принадлежат права на игрока, с одесским коллективом.
Элиас покинул одесский "Черноморец" / chernomorets.odessa.ua
Прекращено действие контракта между ФК «Черноморец» и ФК «Капфенбергер» (Австрия) об аренде бразильського нападающего Элиаса, сообщает официальный сайт ФК "Черноморец".
Читайте также"Черноморец" обыграл "Шахтер" в гостевом матче футбольной Премьер-лигиФорвард выступал за команду в восьми матчах чемпионата Украины 2016−2017 гг. и забил один гол. В сезоне 2017-2018 г.г. игрок ни разу не вышел на поле.
"Черноморец" арендовал Элиаса в феврале нынешнего года.
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