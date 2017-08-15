Украинец Коноплянка отличился дублем за "Шальке" в первом официальном матче сезона (видео)

Полузащитник немецкого «Шальке» украинец Евгений Коноплянка отличился дублем в первом официальном матче сезона своей команды - поединке Кубка Германии против «Динамо» (Берлин).

Коноплянка открыл счет на 78-й минуте матча. Второй гол полузащитник забил на 90-й минуте. В итоге два гола украинца принесли "Шальке" победу со счетом 2:0.

Отметим, что в межсезонье Коноплянка также был результативен, отличившись 4 голами и 2 голевыми передачами в пяти товарищеских матчах «Шальке».

В официальных встречах за "Шальке" это второй дубль Коноплянки. В минувшем сезоне он забил два мяча в игре 1/32 Кубка Германии против "Нюрнберга" (3:2).

Напомним, минувший сезон 27-летний украинец провел в "Шальке" на правах аренды из "Севильи", но не был игроком стартового состава под руководством Маркуса Вайнцирля. После завершения сезона Коноплянка публично раскритиковал Вайнцирля. Однако вскоре главным тренером клуба стал 31-летний Доменико Тедеско, который решил дать второй шанс украинцу.