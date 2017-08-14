Шовковский показал свои руки без перчаток: У меня каждый палец был поврежден в той или иной мере

Легендарный экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своих проблемах с пальцами рук, а также продемонстрировал кисти.

"Раньше думал сделать пару косметических хирургических операций на пальце, но пока не пришел к этому. У меня в свое время фактически каждая фаланга была повреждена в той или иной мере. Где-то сильно, где-то слабо. И я понимаю, что на нескольких пальцах разорваны связки, боковые, если можно так сказать, которые держат сустав. Наглядно могу показать. Больше всего страдают мизинцы.

Дает ли это о себе знать? Да, когда какую-то вещь беру, особенно тяжелую. Если неправильно возьму, то, как минимум, неприятно", – сказал Шовковский в интервью Футбол 24.