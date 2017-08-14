Шовковский показал свои руки без перчаток: У меня каждый палец был поврежден в той или иной мере
19:38, 14 августа 2017Футбол
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По словам экс-голкипера "Динамо" и сборной, он задумывался о косметических операциях на пальцах.
Александр Шовковский продемонстрировал кисти рук / football24.ua
Легендарный экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своих проблемах с пальцами рук, а также продемонстрировал кисти.
"Раньше думал сделать пару косметических хирургических операций на пальце, но пока не пришел к этому. У меня в свое время фактически каждая фаланга была повреждена в той или иной мере. Где-то сильно, где-то слабо. И я понимаю, что на нескольких пальцах разорваны связки, боковые, если можно так сказать, которые держат сустав. Наглядно могу показать. Больше всего страдают мизинцы.
Дает ли это о себе знать? Да, когда какую-то вещь беру, особенно тяжелую. Если неправильно возьму, то, как минимум, неприятно", – сказал Шовковский в интервью Футбол 24.
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