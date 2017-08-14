Шевченко вызвал семь легионеров на матчи сборной Украины с Турцией и Исландией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, вызванных на матчи с Турцией и Исландией. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В список вошли семь игроков: Эдуард Соболь, Руслан Ротань (оба – «Славия», Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Владлен Юрченко («Байер», Германия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) и Евгений Шахов (ПАОК, Греция).

Напомним, в прошлый раз Ротань, Юрченко и Зинченко не получили вызов в сборную.

Полный список игроков сборной будет объявлен позже.

Сборная начнет подготовку к матчам против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября) 29 августа в Харькове.